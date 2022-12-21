Отставной американский генерал отодвинул сроки атаки Украины на Крым

21.12.2022  13:06 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 516
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина захватит Крым в конце лета 2023 года.

Об этом экс-командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес заявил в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина захватит Крым в конце лета 2023 года. Об этом экс-командующий армии США в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«У меня есть ощущение, что Крым будет освобожден к следующему лету. К концу августа-сентябрю Украина дойдет до необходимого состояния, чтобы вести дальний огонь по Крыму и сделать его непригодным для обороны россиянами. Оба логистических маршрута, которые ведут в Крым по Керченскому мосту и через Мелитополь и Мариуполь находятся под давлением Украины, и российским сооруженным силам будет очень сложно обеспечивать подкрепление и пополнять запасы в Крыму», – сказал Ходжес.

Он также выразил сомнение в том, что Россия нанесет ядерный удар в ответ на атаку Крыма.

«Крым имеет особое стратегическое значение, поэтому Екатерина Великая и аннексировала его, но это суверенная территория Украины. Украина не будет просить россиян уйти. Им придется при помощи силы заставить россиян уйти. И мне кажется, это возможно. Это же происходит не вакууме. Если Россия продолжит страдать, как сейчас, если российская армия будет терпеть огромные потери, российская экономика так и останется тяжело пораженной, тогда то, что происходит в Кремле, станет еще одним фактором, который повлияет на это.

Я думаю, что Путин, Пригожин, Кадыров и все остальные думают о том, что будет с ними дальше. Использовать ядерное оружие из-за Крыма, конечно, возможно. Мы относимся к этому серьезно, но мне кажется, это очень маловероятно, потому что это не даст России никаких преимуществ. Мой президент заявил предельно ясно: если Россия применит ядерное оружие, последствия будут катастрофическими для российских вооруженных сил.

Мне кажется, Кремль и российский генштаб верят в это. И еще мне кажется, что эти люди тоже хотят жизни после Путина. И поэтому это маловероятно», – сказал Ходжес.

Он посоветовал украинской армии продолжать фокусироваться на российской логистике вокруг Крыма между Херсоном и Мелитополем.

«Это местность имеет ключевое значение. Решающую роль играет восстановление контроля над Крымом. Пока Россия контролирует Крым, Украине будет очень трудно полностью обезопасить себя», – сказал Ходжес.

Стоит напомнить, 13 ноября Ходжес обещал, что к началу января 2023 года украинские войска вернут контроль Киева над Мелитополем и Мариуполем, а следом будет штурм Крыма.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть