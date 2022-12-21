Отставной американский генерал отодвинул сроки атаки Украины на Крым

Украина захватит Крым в конце лета 2023 года.

Об этом экс-командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес заявил в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть ощущение, что Крым будет освобожден к следующему лету. К концу августа-сентябрю Украина дойдет до необходимого состояния, чтобы вести дальний огонь по Крыму и сделать его непригодным для обороны россиянами. Оба логистических маршрута, которые ведут в Крым по Керченскому мосту и через Мелитополь и Мариуполь находятся под давлением Украины, и российским сооруженным силам будет очень сложно обеспечивать подкрепление и пополнять запасы в Крыму», – сказал Ходжес.

Он также выразил сомнение в том, что Россия нанесет ядерный удар в ответ на атаку Крыма.

«Крым имеет особое стратегическое значение, поэтому Екатерина Великая и аннексировала его, но это суверенная территория Украины. Украина не будет просить россиян уйти. Им придется при помощи силы заставить россиян уйти. И мне кажется, это возможно. Это же происходит не вакууме. Если Россия продолжит страдать, как сейчас, если российская армия будет терпеть огромные потери, российская экономика так и останется тяжело пораженной, тогда то, что происходит в Кремле, станет еще одним фактором, который повлияет на это.

Я думаю, что Путин, Пригожин, Кадыров и все остальные думают о том, что будет с ними дальше. Использовать ядерное оружие из-за Крыма, конечно, возможно. Мы относимся к этому серьезно, но мне кажется, это очень маловероятно, потому что это не даст России никаких преимуществ. Мой президент заявил предельно ясно: если Россия применит ядерное оружие, последствия будут катастрофическими для российских вооруженных сил.

Мне кажется, Кремль и российский генштаб верят в это. И еще мне кажется, что эти люди тоже хотят жизни после Путина. И поэтому это маловероятно», – сказал Ходжес.