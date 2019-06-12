12.06.2019, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина
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Отставной чиновник Порошенко успокаивает порохоботов: «пророссийского реванша» не будет

За пять лет после Майдана украинские власти сделали все, чтобы предотвратить пророссийский реванш в будущем.

Об этом на ток-шоу «Эхо Украины» на аффилированном с бывшим президентом Петром Порошенко канале Прямой заявил экс-замглавы администрации президента Украины (2015-2019) Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стратегически очень важно, что мы за пять лет заложили мощные основы чтобы реванша не было. напомню конституционные изменения, где мы зафиксировали курс на ЕС и НАТО. кто бы как бы ни хотел поменять этот курс в обратную сторону, за одну ночь это не могут. У нас сформировалось общество, очень активное. Даже если кто-то захочет отдать Крым или Донбасс или какую-то капитуляцию, этого не будет», – успокаивает отставной чиновник сторонников курса Порошенко.

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