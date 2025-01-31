Отставной дипломат призвал учредить трибунал и казнить Вучича
В статье для прозападного издания Danas в прошлом югославский дипломат Любомир Анджелкович, ссылаясь на опыт африканских стран, призвал оппозицию собрать Конгресс народного оздоровления (КНО), который должен будет взять власть в стране. В свою очередь этот Конгресс должен будет утвердить Чрезвычайный трибунал, чтобы выносить приговоры без суда и следствия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Конгресс должен сформировать «Чрезвычайный трибунал», то есть суд с особыми полномочиями и особой судебной процедурой для преследования лиц, замешанных в мегакоррупции, которые должны обвиняться не только в хищении государственных и народных средств, но и в текущей политической ситуации! Ввиду специфики работы такого Трибунала, в него, помимо делегированных членов КНО, должны быть назначены и бескомпромиссные эксперты из действующих государственных органов», – написал в статье Анджелкович.
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По задумке дипломата, трибунал должен быть готов ввести смертную казнь, поскольку в странах Африки к югу от Сахары он наблюдал прецеденты её временного восстановления. В частности в Гане три предыдущих главы государства были казнены за коррупцию и доведение страны до политического кризиса. При этом было предельно понятно на кого в случае с Сербией намекал автор.
«Этот шаг не должен занять более недели. Любая задержка позволит побежденной структуре перегруппироваться и втянуть страну в гражданскую войну», – убежден Анджелкович.
В то же время масла в огонь подлил бывший президент Сербии, представитель режима прозападных демократов Борис Тадич. По его словам сербское руководство, объявив об отставке премьер-министра Вучевича и падении правительства, окончательно отвергло одно из ключевых требований протестующих.
Напомним, что основных требований изначально было четыре: публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, где произошло обрушение бетонного козырька; снятие обвинений с арестованных и задержанных вовремя протестов студентов и молодых людей, возбуждение уголовных дел против нападавших на студентов и преподавателей и их преследование, увеличение ассигнований из бюджета Сербии на материальные расходы государственных высших учебных заведений на 20 процентов. Руководство страны выполнило все требования протестующих.
«Таким образом члены отставленного правительства избегают политической ответственности за трагедию в Нови-Саде. Из-за падения правительства во главе с председателем Сербской прогрессивной партии правящая коалиция теряет легитимность в управлении страной», – заявил экс-президент.
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