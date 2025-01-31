Отставной дипломат призвал учредить трибунал и казнить Вучича

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В статье для прозападного издания Danas в прошлом югославский дипломат Любомир Анджелкович, ссылаясь на опыт африканских стран, призвал оппозицию собрать Конгресс народного оздоровления (КНО), который должен будет взять власть в стране. В свою очередь этот Конгресс должен будет утвердить Чрезвычайный трибунал, чтобы выносить приговоры без суда и следствия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конгресс должен сформировать «Чрезвычайный трибунал», то есть суд с особыми полномочиями и особой судебной процедурой для преследования лиц, замешанных в мегакоррупции, которые должны обвиняться не только в хищении государственных и народных средств, но и в текущей политической ситуации! Ввиду специфики работы такого Трибунала, в него, помимо делегированных членов КНО, должны быть назначены и бескомпромиссные эксперты из действующих государственных органов», – написал в статье Анджелкович.

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По задумке дипломата, трибунал должен быть готов ввести смертную казнь, поскольку в странах Африки к югу от Сахары он наблюдал прецеденты её временного восстановления. В частности в Гане три предыдущих главы государства были казнены за коррупцию и доведение страны до политического кризиса. При этом было предельно понятно на кого в случае с Сербией намекал автор.

«Этот шаг не должен занять более недели. Любая задержка позволит побежденной структуре перегруппироваться и втянуть страну в гражданскую войну», – убежден Анджелкович.

В то же время масла в огонь подлил бывший президент Сербии, представитель режима прозападных демократов Борис Тадич. По его словам сербское руководство, объявив об отставке премьер-министра Вучевича и падении правительства, окончательно отвергло одно из ключевых требований протестующих.

Напомним, что основных требований изначально было четыре: публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, где произошло обрушение бетонного козырька; снятие обвинений с арестованных и задержанных вовремя протестов студентов и молодых людей, возбуждение уголовных дел против нападавших на студентов и преподавателей и их преследование, увеличение ассигнований из бюджета Сербии на материальные расходы государственных высших учебных заведений на 20 процентов. Руководство страны выполнило все требования протестующих.