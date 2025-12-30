Отставной духовный лидер бошняков призвал их массово селиться на территории Республики Сербской

Скандальный экс-рейс-уль-улем (верховный муфтий) Исламского сообщества Боснии и Герцеговины Мустафа Церич призвал мусульман-бошняков скупать как можно больше квартир на территории Республики Сербский.

Такой подход, по его мнению, позволит не допустить воссоединения автономии с Большой Сербией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Они хотят превратить нас в анклав, гетто, как это случилось с мусульманами в Испании. Поэтому мы должны быть готовы к определенным жертвам и компромиссам, чтобы нас не загнали в гетто ни с восточной, ни с западной стороны. Я бы призвал бошняков -покупайте как можно больше квартир в Республике Сербской, в Баня-Луке и в Биелине, на каждой территории. Именно мы будем защищать территориальную целостность и суверенитет Боснии и Герцеговины таким образом, чтобы не уступить ни пяди земли», – заявил Церич, проводя параллели между судьбой бошняков и иберийских мавров, изгнанных испанцами в ходе реконкисты.

Следует отметить, что именно Церич стал правой рукой лидера бошнякских сепаратистов Алии Изетбеговича в начале 90-х в его деле по сецессии БиГ от Югославии и развязывании братоубийственной боснийской войны. Именно он в своих видеобращениях призвал в Боснию на джихад против сербов (а потом и хорватов) головорезов из Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана, Пакистана и даже Ирана.

Отвечая на слова отставного муфтия, лидер боснийских сербов Милорад Додик сказал, что хоть Республика Сербская и уважает свободу перемещений, но она не будет молча наблюдать за попытками её политического и идеологического переустройства под видом якобы мирного сосуществования.