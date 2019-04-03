Отставной гауляйтер Донбасса умоляет украинцев простить Порошенко грехи

03.04.2019, Киев, Владимир Гладков

На принадлежащем соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку канале 112 начали вбрасывать мессиджи политтехнологов Петра Порошенгко, агитируя снова голосовать за пока еще действующего президента.

В частности, с такими тезисами выступил одиозный экс-глава «Донецкой военно-гражданской администрации» Павел Жебривский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Сегодня для того, чтобы Порошенко выбрали на второй срок, вы меня спрашивали, какой бы я задал вопрос Зеленскому и Порошенко. Зеленскому: «Володя, зачем оно тебе надо, что ты там будешь делать?», а Порошенко – три ключевые ошибки, грехи, чтоб сказал: «Народ! Я согрешил тут, тут и тут», и после этого надо извиниться так, чтоб в это поверили. Потому что можно сказать для проформы, и сказать, как всё это изменить, и тогда, возможно, люди поверят

Почему? Потому что в действительности я не хочу, чтобы люди голосовали против. Я читал социологию, там говорят, что во втором туре не будет голосования «за», будет голосование против. А это страшно, потому что тут призывают объединять нацию, а там говорят: «Давайте уничтожать», – заявил экс-чиновник.

«Допустил ли Порошенко ошибки? Очень много, и первый тур это показал. Но я уверен, что на сегодняшний день мы должны понять: сшиваем нацию на базе чего? Но когда мне говорят, что я должен проголосовать против кого-то, кто согрешил, и много согрешил, назло – я назло не хочу делать, я хочу понимать, куда идёт страна, в какой стране будут жить мои дети и внуки», – добавил Жебривский.