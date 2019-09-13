Отставной генерал СБУ назвал пленных из российского списка «мусором» и «предателями»

13.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина в рамках обмена задержанными с Российской Федерацией отдала в РФ «мусор», который «в лучшие времена» был бы уничтожен.

Об этом в эфире телепроекта «Вечерний тепловизор» заявил бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины и экс-зампред СБУ Александр Скипальский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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Бывший советский разведчик назвал “предателями” участников обмена из российского списка, которых нужно было “пинками выгнать” из Украины.

«Мы отдали предателей, мусор, который в лучшие времена истории иногда выводили на границу. Ну, чтобы сегодня в третьем тысячелетии их не уничтожать, то вывести на границу, дать им под одно место и пусть идут туда. Зачем они нам тут, пусть уходят», – заявил Скипальский.

Напомним, последний раз Скипальский играл какую-либо роль в украинской политике 15 лет назад, когда был нардепом. В настоящий момент его статус- вышедший на пенсию отставник спецслужзб.