Отставной генерал СБУ рассказал, как российские военные «по-злодейски присвоили украинское ядерное оружие»

28.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

После развала Советского Союза у Украины не было запрета на вывоз ядерного оружия. Пользуясь своим генералитетом, Россия «по-злодейски» вывезла из Украины вооружения.

Об этом в эфире телепроекта «Будьмо Уважні» заявил бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины и экс-зампред СБУ Александр Скипальский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация сложилась так, что россияне тогда начали выкрадывать оружие. Мне было очевидно, что они по-злодейски часть тактического ядерного оружия вывезли, опираясь на выданный им генералитет. У нас тогда не было запретов на это», – рассказал Скипальский, комментируя создание в начале 90-х Главного управления разведки Минобороны Украины.

Он также процитировал тогдашнее «циничное заявление российских генералов». «Уже на то время они заявляли: «Ну как мы хохлов взули? Ядерное оружие забрали, а железо им оставили», – сочиняет СБУшник.