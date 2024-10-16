Поставленный на Украину истребитель Ф-16 впервые произвел якобы успешную атаку на российский самолет Су-34.

Об этом в эфире канала «MDR» заявил бывший генерал НАТО Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В общей сложности русские потеряли по меньшей мере 27 Су-34. Но все они были сбиты зенитными ракетами наземного базирования или уничтожены на земле в результате атак на российские аэродромы. Сейчас впервые пуск ракеты воздух-воздух, выпущенной с Ф-16, привел к уничтожению Су-34. Это показывает, что украинцам были предоставлены ракеты для Ф-16 дальностью от 160 км.

Такая дальность необходима для отражения угрозы самолетов с планирующими бомбами без опасности для собственного самолета», – утверждает Бюлер.