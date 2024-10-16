Отставной генерал утверждает, что Ф-16 сбили первый российский самолет

Елена Острякова.  
16.10.2024 19:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 943
 
Авиация, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Поставленный на Украину истребитель Ф-16 впервые произвел якобы успешную атаку на российский самолет Су-34.

Об этом в эфире канала «MDR» заявил бывший генерал НАТО Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поставленный на Украину истребитель Ф-16 впервые произвел якобы успешную атаку на российский самолет Су-34....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«В общей сложности русские потеряли по меньшей мере 27 Су-34. Но все они были сбиты зенитными ракетами наземного базирования или уничтожены на земле в результате атак на российские аэродромы. Сейчас впервые пуск ракеты воздух-воздух, выпущенной с Ф-16, привел к уничтожению Су-34. Это показывает, что украинцам были предоставлены ракеты для Ф-16 дальностью от 160 км.

Такая дальность необходима для отражения угрозы самолетов с планирующими бомбами без опасности для собственного самолета», – утверждает Бюлер.

По его словам, до сих пор Ф-16 использовались только для защиты от беспилотников с помощью бортовой пулеметной установки. Это связано с тем, что на Украине менее 10 опытных пилотов. Они медленно подходят к выполнению задач против планирующих бомб, но пока не в достаточной степени.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть