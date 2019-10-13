Отставной киевский разведчик не видит большой выгоды Украине от сотрудничества с США

13.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Президент США Дональд Трамп при вступлении в должность обнадежил киевское руководство обещаниями о равноправном сотрудничестве, однако в результате забыл об интересах Украины, превратив её в очередной источник прибыли.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Так сложилась история, что перед инаугурацией мы были уже в США, было несколько месседжей с Трампом, еще победившим кандидатом. Он сказал: «Мы готовы сотрудничать экономически и стратегически». Я сказал: «Тогда мы выходим на равноправную модель сотрудничества».

Что мы имеем сегодня? Мы заявили, что закупаем уголь. Прекрасно, хорошо, но выгоду получает США. Мы заявили, что готовы строить LNG-терминал для поставок сжиженного газа, но из США в Украину. И так по другим проектам, которые интересны США. Нам в какой-то мере они тоже интересны, но мы – страна, которая, фактически, потребляет. Как правило, все пытаются что-то продать или запустить совместные мощные проекты. В данной ситуации мы где-то продолжили динамику экономических и тактических отношений, но без большой выгоды Украине.

Я считаю, что визит имел позитивный, но крайне низкоэффективный характер как в стратегическом формате, в безопастностном не чрезвычайно высокий, в экономическом формате мы практически не имеем тех выгод, на которые мы могли бы рассчитывать», – резюмировал он.