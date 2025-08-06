Отставной комбриг ВСУ Козел: «Придут русские – буду партизанить за нэньку до талого»
Довольно странно критиковать озвучивание проблем украинской армии, тогда как настоящая «зрада» – это их следствие в виде огромных потерь на фронте.
Об этом в интервью «Украинской правде» заявил экс-комбриг 53 бригады ВСУ, полковник запаса Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Министерство остаётся, министры меняются, коррупция как была, так и остаётся. Так оно у нас и работает. Я же не говорю, что всё плохо, боже упаси, всё прекрасно! Придут американцы, нас спасут, Трамп нас спасёт. Скоро. Проведём демократические выборы, будем жить прекрасно и счастливо», – злобно язвил отставной укро-полковник.
Пропагандистка канала мрачно отметила, что быстрее придут русские, и всё будет немного иначе.
«Ну и пойдём в партизаны, или я не знаю, что будем делать. Но неньку будем защищать до конца. Некоторые говорят – нельзя говорить то, что я озвучиваю, потому что это «зрада». А то, что они не работают, и гибнут люди на фронте – это не «зрада»? Из-за отсутствия подготовки, нормальных принятий решений на поле боя, из-за отсутствия лидерских качеств у некоторых командиров корпусов. Оно так и работает», – сокрушался в ответ Козел.
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