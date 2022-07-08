Отставной козы барабанщиков от глобализма зовут восстанавливать Украину

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Новости Украины

К разработке стратегии восстановления Украины хотят привлечь в качестве консультантов западных высокооплачиваемых «свадебных генералов» Фрэнсиса Фукуяму и Лешека Бальцеровича.

Об этом во время интервью эфире пропагандистского телемарафона сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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«Особенно создается такой advisory board – совет советников высокого уровня. Мы приглашаем, ведем работу сегодня с Фрэнсисом Фукуямой, с господином Лешеком Бальцеровичем, то есть мировые имена, нобелевские лауреаты, которые будут собираться и генерировать на научной основе видение развития макро- ситуации в Украине, финансовых рынков, бизнес-сфере», – сказал Шмигаль.

Премьер-министр отметил, что платформа по восстановлению Украины «Объединенные в защите – объединены в восстановлении» будет состоять из трех уровней и будет иметь несколько офисов в странах партнеров с центром в Киеве.

Напомним, на недавно прошедшей конференции в Лугано глава налогового Комитета ВР Даниил Гетманцев рассказал, что план восстановления Украины, рассчитанный на 10 лет, состоит из трех частей – это устойчивость, восстановление и модернизация. Вместе с тем, скептики уже назвали швейцарскую конференцию «сьездом остапов бендеров, презентующих планы построения на месте Украины Нью-Васюков».

Бальцерович известен как «польский Гайдар» – автор плана неолиберальных реформ в Польше, получивших название «шоковой терапии». В начале 90-х был недолгое время польским премьер-министром, после чего быстро растерял рейтинги и сошел с политической арены.

Френсис Фукуяма – модный в начале 90-х западный либеральный философ японского происхождения, автор нашумевшей статьи о “конце истории”, под которым он понимал воцарение на вечные времена гегемонии западного капитализма в мировом масштабе после крушения СССР. Интересно, что с момента публикации этой статьи прошло 30 лет, и сама жизнь опровергла основные тезисы Фукуямы. Что не мешает глобалистам уже нового поколения таскать престарелого философа по различным конференциям в статусе «свадебного генерала».