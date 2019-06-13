13.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Отставной Муженко рассказал, как Украина разобьёт врага

Эскалация войны в Донбассе якобы является средством воздействия на новую киевскую власть перед парламентскими выборами.

Об этом в эфире телеканала «UATV Russian» заявил бывший начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день мы имеем определённые признаки эскалации конфликта в плане увеличения обстрелов, количества погибших и раненых, разрушения, и так далее. Я думаю, это связано не только с Минским процессом, но и с так называемым периодом турбулентности на Украине между президентскими и парламентскими выборами.

Это есть определённый способ влияния на ситуацию на Украине в плане её дестабилизации, и влияния на руководство страны», – отметил военнослужащий.

Муженко подчеркнул, что Киев собирается вести войну до победного конца и не пойдёт ни на какие компромиссы.

«Решение о выводе российских войск с территории Украины, прекращение ихнего финансирования, возвращение оккупированных территорий в состав Украины – это единственное условие прекращения огня и достижения мира.

Для этого нужна поддержка мирового сообщества, а также, самое главное, способность Украины противостоять агрессии – сильная армия, сильная экономика, поддержка всего народа Украины – это те условия, которые являются базой для достижения мира», – уверенно заявил он и тут же признался, что Украина не способна «освободить» Донбасс силовым методом за сутки.

Также экс-начальник Генштаба ВСУ заверил, что на случай эскалации конфликта Киев разработал множество тактик и сценариев.

«На случай эскалации ситуации на Юго-Востоке и на других направлениях в Генеральном штабе есть соответствующие планы. Они разработаны, они учитывают соответствующее применение сил и средств, создание соответствующих группировок на потенциально опасных направлениях.

Каждая операция имеет свои сроки, исходя из того, какой противник будет перед нами», – резюмировал Муженко.

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