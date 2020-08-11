11.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Беспорядки, Политика
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Отставной подполковник: Белорусские майданщики стараются на смертную казнь


Белорусским правоохранителям нужно несколько дней на то, чтобы определить организаторов местного Майдана и арестовать их. После этого участники протестов, лишившись лидеров, разбредутся по домам, где будут ожидать прихода силовиков.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев» заявил российский подполковник в отставке Сергей Карнаухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, организаторов попытки переворота ждут длительные тюремные сроки или даже смертная казнь.

«У меня есть убежденность вот в чем – у них статьи за то, что происходит на улице, совершенно непохожи на наши. У них за организацию и участие в незаконных митингах статья предусматривает ответственность от 5 до 15 лет. Если постараться, то можно заработать себе и смертную казнь. А сейчас, судя по тому, что они делают с полицией, они нападают на нее, ломают руки и ноги, они зарабатывают именно себе на самую суровую статью.

Мы должны понимать, что тактика работы полиции простая – они вычленяют организаторов. Такие митинги без организаторов сдуваются очень быстро. Сегодня там Волков и все отребье писали, что вот, как прекрасно, это митинг без руководителей, без лидеров, это новое явление. Понятно, что когда все это вылезло, нужен день-два, ну три для того, чтобы локализовать организационные группы.

Сейчас орггруппы заблокированы будут все полностью, их привлекут к ответственности, а эти мальчики с девочками просто как бесхозные люди просто разойдутся по домам и будут сидеть, ждать. Самое страшное для них, что к ним потом придут и они получат реальные сроки от пяти и более лет», – заявил Карнаухов.


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