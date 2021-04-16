Отставные боевики хорватских нацбатов требуют запрета красной звезды и люстраций

16.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Содружество девятого батальона нацбата HOS потребовало от депутатов хорватского Сабора законодательно запретить «преступную красную пятиконечную звезду».

При этом ветераны войны 1991 – 1995 годов призвали народных избранников прекратить преследовать «святой лозунг «За Отчизну готов!» (Za dom spremni!).

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», боевики одного из нацбатов HOS (Hrvatske obrambene snage – Хорватские оборонительные силы, боевое крыло праврадикальной Партии права), собравших под свои знамена и под крыло неоусташеской идеологии нацистов со всей Хорватии и Западной Европы, заявили, что «Хорватия нуждается в люстрации, потому что те, кто принимает законы против Бога, семьи, церкви своей страны и морали, больше не должны быть у власти».

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Сплит, 1995 год, парад боевиков HOS.

«Хорватией действительно правят те, кто никогда не хотел свободной и независимой Хорватии, – заявили отставные боевики, в числе главных врагов назвав представителей партии сербского меньшинства – Независимой демократической сербской партии (СДСС) Милорада Пуповаца и Воислава Станимировича. Они потребовали официально запретить символ «преступной красной звезды» и реанимировать традиционный усташеский клич «За Отчизну готов!», против которого выступают западные кураторы Хорватии и нынешний президент-социалист Зоран Миланович.

Боевики отметили, что сейчас у власти в Хорватии находятся дезертиры и противники хорватской независимости, занявшие места идейных борцов. Содружество призвало патриотов не уезжать из Хорватии и не передавать ее «тем, кто ее не любит, грабит и унижает».