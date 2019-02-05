Отстранение Супрун объяснили «внешней агрессией России»

05.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Решение Окружного административного суда Киева об отстранении гражданки США Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения ее сторонники объяснили происками России.

Так, в украинских соцсеятх постят один и тот же текст с хештегом “поддерживаюсупрун”.

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“Внешняя агрессия со стороны России и внутренний реванш тех, кто против реформ – самые большие угрозы для нынешней Украины. Обе нуждаются в нашем решительном отпоре. Ulana Suprun мы с тобой!”, – говорится в тексте.

Отметим, Супрун, получившая прозвище “Доктор смерть” за проведение одиозной медреформы, уже почти три года находится на должности главы минздрава в статусе исполняющей обязанности.

Кроме украинского, она также является обладателем паспорта США. При этом украинское законодательство запрещает лицам с двойным гражданством занимать должности на госслужбе.

На сайте суда указывается, что суд лишь временно в порядке обеспечительных мер по иску запретил Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения.

В то же время, суд не запретил ей осуществлять полномочия заместителя министра.

Решение мотивируется наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении первым заместителем министра здравоохранения Супрун полномочий и.о. министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями, то есть с 27 июля 2016 года.

Кроме того, суд учел доводы истца, которым выступает депутат ВР Игорь Мосийчук, о двойном гражданстве Супрун.