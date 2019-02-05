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05.02.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Медицина, Политика, Украина
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Отстранение Супрун объяснили «внешней агрессией России»

Решение Окружного административного суда Киева об отстранении гражданки США Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения ее сторонники объяснили происками России.

Так, в украинских соцсеятх постят один и тот же текст с хештегом “поддерживаюсупрун”.

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“Внешняя агрессия со стороны России и внутренний реванш тех, кто против реформ – самые большие угрозы для нынешней Украины. Обе нуждаются в нашем решительном отпоре. Ulana Suprun мы с тобой!”, – говорится в тексте.

Отметим, Супрун, получившая прозвище “Доктор смерть” за проведение одиозной медреформы, уже почти три года находится на должности главы минздрава в статусе исполняющей обязанности.

Кроме украинского, она также является обладателем паспорта США. При этом украинское законодательство запрещает лицам с двойным гражданством занимать должности на госслужбе.

На сайте суда указывается, что суд лишь временно в порядке обеспечительных мер по иску запретил Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения.

В то же время, суд не запретил ей осуществлять полномочия заместителя министра.

Решение мотивируется наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении первым заместителем министра здравоохранения Супрун полномочий и.о. министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями, то есть с 27 июля 2016 года.

Кроме того, суд учел доводы истца, которым выступает депутат ВР Игорь Мосийчук, о двойном гражданстве Супрун.

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