Отстранение Супрун объяснили «внешней агрессией России»
Решение Окружного административного суда Киева об отстранении гражданки США Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения ее сторонники объяснили происками России.
Так, в украинских соцсеятх постят один и тот же текст с хештегом “поддерживаюсупрун”.
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“Внешняя агрессия со стороны России и внутренний реванш тех, кто против реформ – самые большие угрозы для нынешней Украины. Обе нуждаются в нашем решительном отпоре. Ulana Suprun мы с тобой!”, – говорится в тексте.
Отметим, Супрун, получившая прозвище “Доктор смерть” за проведение одиозной медреформы, уже почти три года находится на должности главы минздрава в статусе исполняющей обязанности.
Кроме украинского, она также является обладателем паспорта США. При этом украинское законодательство запрещает лицам с двойным гражданством занимать должности на госслужбе.
На сайте суда указывается, что суд лишь временно в порядке обеспечительных мер по иску запретил Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения.
В то же время, суд не запретил ей осуществлять полномочия заместителя министра.
Решение мотивируется наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении первым заместителем министра здравоохранения Супрун полномочий и.о. министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями, то есть с 27 июля 2016 года.
Кроме того, суд учел доводы истца, которым выступает депутат ВР Игорь Мосийчук, о двойном гражданстве Супрун.
Метки: Ульяна Супрун
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