Отстранить «премьера» Косово мешают коронавирус и женщины

23.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Ассамблея Косово направила в Национальный институт общественного здравоохранения запрос на возможность созыва парламентской сессии для обсуждения недоверия «правительству» Альбина Курти.

Об этом сообщили косовские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спикер Ассамблеи Косово примет решение о проведении сессии по вопросу о доверии правительству завтра в 14:00, – сообщил пресс-секретарь косовского парламента Беким Купина. – В то же время мы попросили Национальный институт общественного здравоохранения дать нам профессиональное мнение об условиях проведения слушания».

Как сообщило косовское агентство KOHA, по нормам Национального института общественного здравоохранения расстояние между людьми на период карантина не должно быть менее двух метров, и даже если депутаты придут на заседание в перчатках и масках, условия карантина не будут соблюдены.

«В ситуации, в которой мы находимся сейчас, внимание должно быть максимально сосредоточено на пандемии, – прокомментировала ситуацию вице-спикер Ассамблеи Арбери Нагавци. – Я считаю желание провести сессию именно сейчас безответственным…. Около 200 человек посещают сессию, кроме депутатов есть административный персонал. Добавьте к этому тот факт, что два депутата уже рекомендованы для самоизоляции, и увидите, что нет условий для проведения сессии…

Если Демократическая лига Косово вносит такое предложение, то сценарий ясен. Коль скоро техническое правительство будет создано без «Самоопределения», тогда президент Тачи будет и премьер-министром страны. Свои намерения (в узурпации власти – ред.) они скрыли обвинениями нас в антиамериканизме».

Арбери Нагавци

Уже по этим словам понятно, что член фракции «Самоопределение», лидером которой и является Альбин Курти, Нагавци будет всячески препятствовать отставке правительства своего босса. В том числе используя и аргумент коронавируса.

Однако если ее действия можно объяснить партийной солидарностью, то поддержку «премьера» со стороны спикера и представительницы инициировавшего вотум недоверия кабинета министров ДЛК Вьосы Османи разве что действующей на прекрасный пол харизмой, невзрачного на первый взгляд Курти. Впрочем, за подобную позицию Османи уже подверглась критике со стороны однопартийцев.

«Мы совершили ошибку, согласившись на коалицию с движением «Самоопределение», – написал на своей странице в Facebook лидер ДЛК Иса Мустафа. – Вместо того чтобы сосредоточиться на проблемах Курти, его люди занимаются вопросом кто важнее, он (Курти – ред.) или президент Косово (Хашим Тачи ред.). При этом глава правительства даже не пытался ввести чрезвычайную ситуацию в связи с эпидемией».

При этом представитель ДЛК, министр сельского хозяйства, лесного хозяйства и аграрного развития Бесиан Мустафа подтвердил журналистам, что его партия будет и дальше добиваться отставки правительства Курти.

Бесиан Мустафа

Напомним, что против Курти и его политики помимо ДЛК выступили ряд парламентских партий Косово за его нежелание полностью отменить стопроцентные пошлины в отношении товаров из Сербии и БиГ, и решение не вступать в соглашение по «Балканскому мини-шенгену».

Кроме того, все это делает его нежелательной фигурой для США и отчасти ЕС.