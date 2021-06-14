Отстрел пушнины: пала первая жертва межвидовой грызни либералов в Москве

14.06.2021, Москва, Елена Острякова

Презентующая себя как юристка блогера-уголовника Алексея Навального Любовь Соболь не будет баллотироваться на выборах в Госдуму РФ.

Об этом она написала в своем «твиттере» передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на неимоверную поддержку людей, сформированный штаб, сотни волонтеров и явное преимущество перед соперниками, из-за признания ФБК (созданная Навальным организация-иноагент – ред.) экстремистской организацией я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму», — написала Соболь.

Другой навальнист Олег Степанов считает, что Соболь не выдержала «давления режима», иначе ей, «второму по популярности оппозиционному политику», была бы обеспечена победа.

«Сложно представить, что это такое: вести кампанию много-много месяцев и быть вынужденной остановиться за шаг до сбора подписей. Особенно когда на руках социология, которая явно говорит: просто попасть в бюллетень — значит победить», – утверждает Степанов в своем телеграм-канале.

Либеральный политолог Илья Гращенков считает, что дело не в давлении, а в том, что Соболь просто побоялась конкуренции со стороны других оппозиционных кандидатов.

«Соболь должна была идти по 208 одномандатному округу (Москва, ЦАО), где наиболее высокая конкуренция среди оппозиции. После ее ухода, за мандат будут биться яблочник Сергей Митрохин, коммунистка Нина Останина, лихой казак Максим Шевченко и еще минимум 6-7 кандидатов», – написал Гращенков.

При этом он считает, что в Москве главными оппонентами «Единой России» будут выступать не либералы, а коммунисты.

Внутривидовая конкуренция либералов будет наблюдаться и на довыборах в Мосгордуму. Два известных оппозиционера, Илья Яшин и Владимир Рыжков, – одновременно выдвинули свои кандидатуры по 37-му избирательному округу.