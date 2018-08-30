30.08.2018, Москва, Елена Острякова
 
Политика, Россия, Украина
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«Отстреливались?», – Захарова затролила Цимбалюка



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с энтузиазмом отметила появление на сегодняшнем брифинге корреспондента украинского информагентства УНИАН Романа Цимбалюка.

«Кого мы видим! Сам Роман Цимбалюк. Вы как среди агрессоров прорывались к нам? Нормально дошли», – ерничала дипломат.

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«В темных очках», – попытался сострить в ответ Цимбалюк. Он был явно смущен и снимал происходящее на мобильный телефон.

«Отстреливались?», – не унималась Захарова.

«У нас свои правила. У нас журналистам не выдают оружие», – ответил украинец.

«Я не про оружие, я про слова», – срезала его представитель МИД.

Вопрос Цимбалюка касался высказываний Захаровой о новом воинском приветствии в ВСУ «Слава Украине – героям слава». Украинский журналист не нашел их расшифровки на сайте МИД и просил повторить тезис о том, что это калька с гитлеровского приветствия.

«В тексте есть. Дадим ссылки. Обязательно. Если у вас не работает, я вам лично сегодня все это открою и покажу», – заверила Захарова.

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