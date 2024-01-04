«Отстреливать как бешеных собак» – полковник ВСУ требует истребления населения Донбасса

Украинская армия должна поголовно истребить ополченцев Донбасса, военнослужащих ВС РФ и всех остальных, кого в Киеве объявят «террористом».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный аналитик, полковник ВСУ запаса Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бандеровец долго распинался о «секретных тюрьмах» Донбасса, в которых ополченцы и российские спецслужбы якобы пытали и убивали людей. По его мнению, все, кто как-либо причастен к «террористической организации» ДНР или российской армии, должны быть уничтожены безо всяких судебных или следственных процедур.

«Они не должны жить, они террористы. Я не понимаю, зачем их судить, зачем что-то доказывать. Это российская террористическая организация – Министерство обороны, или РФ, как угодно. Их около полумиллиона, этих террористов.

Террористы должны быть уничтожены. Представьте, полмиллиона россиян, или этих террористов, судить – сколько для этого потребуется лет? Бред сивой кобылы. Непонятно, для чего нужны все эти судебные дела – они себя замарали сотнями тысяч смертей, запытанных и уничтоженных украинцев. Смысл в каких-то сроках, их нельзя оставлять жить.

Если мы хотя бы одного оставим в живых, они потом опять размножатся и вернутся. Поэтому никакие правовые действия не нужны, это террористы, мы должны это признать и запустить механизм ликвидации. Других вариантов я не вижу абсолютно.

Если хотя бы один из этих террористов останется в живых, это всё может повторится. Если его закрыть, то он выйдет лет через десять, и представьте, мы будем с ним вместе по Донецку гулять. Чем это закончится?

Наша правоохранительная система больше их прикрывает от определённого истребления. Потому что по-другому, если мы их не истребим, мы жить спокойно на нашей земле не сможем. Любому украинцу понятно – они должны быть не осуждены, а уничтожены. Это вопрос не наказания, это наша безопасность», – сказал Свитан.