Одесское издание «Думская» рвет и мечет — силовые ведомства замалчивают факт покушения на местного нациста Гордиенко, которое якобы предотвратило СБУ.

Цитируя свой источник в прокуратуре (издание часто располагает инсайдерской информацией, благодаря своему владельцу депутату Гончаренко, внесенному РФ в списко экстремистов), журналисты заверяют, что киллер действовал один в один как в случае ликвидации Ганула. У застреленного и недостреленного и правда много общего.

Напомню, Гордиенко — фигурант ряда уголовных дел, рэкетир, люстратор и подстрекатель, призывавший 2 мая 2014 года идти громить «антимайдан» на Куликовом поле. После он годами терроризировал выживших куликовцев и родственников погибших. Также в послужном списке — выбивание из предпринимателей денег на «добровольную помощь героям АТО». То есть это типичный представитель ОПГ по вызову, чей наци-патриотизм служил ширмой для откровенного бандитизма.

Под маркой сопротивления «стране-агрессору» и борьбы с сепаратизмом, Гордиенко отжимал чужой бизнес. Был незаменим в крышевании незаконных видов деятельности — игорной или аптечной по распространению наркотиков; в физическом устранении конкурентов и т. д.

В 2023 году подельник Гордиенко Евгений Резвушкин — тоже патриот — был застрелен неизвестным. Остальные подельники сидят за… разбойное нападение и ограбление тепловоза. И все это под неизменный вопль «Слава Украине!».

Однако с началом войны «херой» внезапно перестал славить нэньку, заявил, что говорил и будет говорить только по-русски, «руки прочь от Пушкина и Булгакова», а тэцэкашников, депутатов и самого Зеленского начал называть исключительно нацистами. Трансмутация в полете, едрить.

Вот и думай, кто жаждет завалить бандита: это могут быть представители власти — как действующей, так и свергнутой, одесситы и одэсьци, разоренные бизнесмены и криминалитет — кто угодно.

Вот что говорит анонимный сотрудник прокуратуры:

«Покушение на Гордиенко произошло в самом центре Одессы, на Греческой площади. Гражданин Украины, личность которого установлена, но публично не разглашается, прибыл на площадь. У него при себе было огнестрельное оружие — пистолет системы Макарова. Он собирался застрелить Гордиенко — точно таким же способом, как весной был убит другой активист, Демьян Ганул. Когда киллер собирался применить оружие, его задержали. По версии СБУ, подозреваемый действовал в сговоре с неустановленными представителями разведывательных органов России. Якобы это покушение имеет явный политический подтекст — речь идет о запугивании населения и попытке повлиять на военно-политическое руководство страны».

Это типа ограбил Гордиенко отечественный украинский тепловоз, но виновата Россия?.. Хотя пора бы уже привыкнуть, что версии СБУ все чаще звучат как бред. Вот месть за 2 мая — в это еще можно поверить. А «запуганное население» в случае, если бы Гордиенко сдох, радовалось бы так же, как после отстрела Ганула.

Кстати, еще о фокусах СБУ в завязке, если не сказать случке, с Гордиенко. Восемь лет назад на мордоворота уже покушались — тогда в центре города взорвались якобы принадлежащие ему «жигули», но он «чудом в них не сел». Особенно в контексте Гордиенко, владельца элитного автопарка из «геликов» и «харлеев», умиляют, как вы поняли, «жигули». Однако взрыватели тогда были задержаны. И все — надо же! — с пророссийскими взглядами.

Собственно, на нацистов-активистов вроде Гордиенко, Гуцалюка, Ганула гестаповцы всегда ловили искренних народных мстителей — как на живца, о чем мы неоднократно писали. Не говоря уже о «воскресшем» Бабченко и сто первом покушении на Стерненко. Однако отстрел Ганула, да и того же Резвушкина, все же разорвал эту фейковую цепочку. Да и было бы СБУ чем гордиться в плане разоблачения «убийц» Гордиенко, пафосной вони было бы до Луны! Тут же — молчок.

Так что остается надежда, что как в «Ворошиловском стрелке» — «отстреливают вас, касатиков».