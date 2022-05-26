«Отступаем, бросая трупы»: Сенцов с передовой призвал не верить киевской пропаганде

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Новости Украины

Российские войска сменили тактику и проводят успешные атаки малыми группами, поддерживая наступления массированными ударами из артиллерии и РСЗО, заставляя украинские вооруженные формирования отступать.

Об этом в своем блоге заявил осужденный за терроризм и переданный Украине по обмену бывший крымчанин Олег Сенцов, который сейчас мобилизовался и находится на Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сенцов эмоционально описал последствия обстрела, под который попал его отряд, потеряв своих членов и оставив позиции.

«Нет сил писать пост, руки дрожат. Сегодня был, наверное, самый тяжелый день в моей жизни, я занимался корректировкой и разведкой на переднем крае. Бугор, большое поле между двух населенных пунктов на Донбассе, где сейчас располагаются российские войска… Такого страшного обстрела артиллерийского, «Градов», ракет и танков я еще не ощущал на этой войне. Убило командира роты прямым попаданием в КСП управляемой ракетой… Его заместитель объявил отступление. Парни четыре дня на фронте, мало чего знают, но они до последнего не хотели отходить, но приказ есть приказ. Мы отступали почти три километра через чистое поле и по нам гасили все время. Пытались вынести важное БК – NLAW и другое. Меня немного взболтнуло одной миной, легкая контузия, но это ерунда по сравнению со многими другими, кто остался в этом поле, кого мы не смогли вынести», – рассказал Сенцов.

Он также призвал не верить победным заявлениям украинской пропаганды, подчеркнув, что дела на фронте совсем не так хороши.

«Может быть, не надо было записывать это видео, но, когда читаешь наши новости, думаешь, что вообще все прекрасно, мы воюем, самая лучшая армия, «орки» бегут по всем направлениям. Это не так – у них сильная армия, у них много техники, очень много артиллерии, РСЗО, и они сменили тактику. Они уже не ходят такими колоннами легкодоступными, сосредотачивают усилия на узких участках фронта, как сейчас под Северодонецком и Бахмутом», – пожаловался Сенцов.