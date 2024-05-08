«Отступаем и выдыхаемся»: в Киеве гадают, как теперь поступит Запад

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Война на Украине вышла на пик своего обострения.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Да это так» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас как раз пик. Когда они увидят, что наступления нет, и мы сейчас отступаем, отходим, есть признаки, что мы выдыхаемся встанет вопрос: что делать дальше. Идти на мир? Искать компромисс? Запрашивать переговоры? Либо вводить свои войска», – сказал Карасев.

При этом он напомнил, что на угрозы президента Франция Эммануэля Макрона ввести войска на Украину, Россия ответила заявлениями о готовности применить тактическое ядерное оружие, что заметно остудило Запад.