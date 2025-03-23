Отступали без приказа сверху и с потерями: новые свидетельства вырвавшихся из Курщины солдат ВСУ
Американская Wall Street Journal выпустила большой репортаж вдогонку отступлению ВСУ в Курской области. Цитируемые в материале украинские солдаты, говорят, что отходили без приказа сверху и с потерями. «Нужно было двигаться, чтобы выжить», – говорят они.
Когда российские войска прорвались через украинские линии, некоторые командиры на местах дали приказ отступать, не дожидаясь указаний свыше. Один из командиров, сержант Сергей Савчук, сказал:
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«Если бы я этого не сделал, ребята, скорее всего, стали бы военнопленными или хуже».
Старший сержант Зенон Дашак, член украинского подразделения беспилотников «Сова», также отметил, что задержка с выводом войск привела к ненужным потерям: «Это была бы довольно успешная операция, если бы она закончилась хотя бы месяц назад».
Отмечается, что солдаты сталкивались с постоянными атаками российских беспилотников и минными полями. Медик, который участвовал в операции, отметил:
«Небо полно беспилотников FPV, поэтому вы не обращаете внимания на то, что у вас под ногами. Большинство теряют ноги».
Также, по их собственным данным, отходя из Курщины украинские военные оставляли или подрывали тяжелое вооружение.
«Аналитики, изучающие видео и спутниковые снимки с поля боя, оценивают соотношение потерь техники примерно в 1:1. Это невыгодно для Украины, так как Россия с большей готовностью может заменить оборудование», – говорится в статье.
Солдаты ВСУ считают, что операция нанесла значительный урон россиянам, но стоила еще больших жертв самой Украине.
«Там погибло так много наших людей. Честно говоря, мы тоже убили много русских», – сказал изданию украинский военный с позывным «Мститель».
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