«Отступать некуда». Московская газета объявила о готовности РФ к глобальному конфликту

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Россия активно готовится к потенциальному военному противостоянию со странами западного блока.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатор», говорится в редакционной статье «Независимой газеты».

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«Заявления российского МИДа, выступление президента Владимира Путина на итоговой коллегии Министерства обороны и сообщение военного ведомства о начале крупномасштабных учений Воздушно-десантных войск в Крыму и Краснодарском крае не оставляют сомнения – Кремль больше не намерен отступать. Со времен Карибского кризиса великие державы не оказывались так близко к глобальному взаимоуничтожению», – пишет издание.

Отмечается, что учения проходят на фоне заявлений США, других стран НАТО и Украины о концентрации российских войск у украинской границы, а в Кремле предупредили, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

«В последние недели Москва и Вашингтон фактически балансируют на последней грани. Выход США из договоров по ПРО, фланговых ограничений в Европе – ДОВСЕ, об ограничении ракет средней и меньшей дальности – РСМД привел к хаосу. На коллегии Минобороны Владимир Путин прямо сказал: «Отступать нам некуда», а это означает готовность Москвы к активным военным действиям», – подчеркивает газета.

В публикации указывается, что, судя по цифрам, приведенным на коллегии Минобороны, в России все готово к глобальному конфликту: так, состав стратегических ядерных сил обновлен на 96%, к немедленному пуску готовы 513 носителей, за которыми числилось 1426 боезарядов.

«На этом фоне понятна и реакция Вашингтона и Лондона на перспективу возникновения прямого военного противостояния Москвы и Киева – они объявили, что никаких воинских контингентов в случае начала боев в Украину не отправят. Вопрос о том, с чем это связано, риторический. Любое военное столкновение с Россией для Запада означает начало полномасштабного ядерного конфликта. Путин еще в 2019 году в Послании Федеральному собранию предупредил о возможном ударе РФ по «центрам принятия решений», – резюмирует «НГ».