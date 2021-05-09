«Отступать некуда». В Донецке прошел Парад Победы

В Донецке на главной улице города прошёл военный парад в честь 76-летия победы Советского Союза над нацистскими захватчиками, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Начались мероприятия с торжественного военного парада, на который пришли посмотреть тысячи жителей города.

Парад открыла знаменная группа военнослужащих отдельного Краматорского комендантского полка, которая внесла Государственный флаг Донецкой Народной Республики и копию легендарного Знамени Победы.

«Мы всегда отмечаем его вместе торжественно и всенародно, с особенным чувством патриотизма и искренней веры в величие нашей Родины. Этот день – наша общенациональная память и кодекс, это история не только советской страны, но история каждой семьи, частичка той самой души, которую передали нам деды и прадеды…

В грозном сорок первом политрук Клочков произнёс знаменитые слова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». Эта фраза актуальная и для нас с вами. За нами – Трудовские и Зайцево, Ясиноватая и Александровка, Шахтёрск, Торез, Моспино и Иловайск. За нами – Россия.

Только силой единства многонационального государства наши деды и прадеды сломали хребет фашистскому зверю и закончили войну в его логове – городе Берлине. Только в единстве с братским народом России мы можем успешно противостоять современному неофашизму и его киевским и львовским пособникам.

Будем же достойны памяти наших великих предков. Мы твёрдо знаем, что со щитом их наследия, с оружием их веры мы непобедимы», – сказал присутствующий на параде глава ДНР Денис Пушилин.

Участники мероприятия почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Торжественное шествие войск открыла рота барабанщиков из числа воспитанников Донецкого военного лицея имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта, генерал-лейтенанта Георгия Берегового. По главной улице прошли расчеты юношей и девушек военно-патриотического движения «Молодая Гвардия – Юнармия», парадный расчет первых призывников, расчеты управления Народной милиции ДНР, курсанты Донецкой академии внутренних дел, колонна факультета Внутренних войск МВД ДНР, парадный расчет Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, курсанты Академии гражданской защиты МЧС ДНР, колонны Донецкого общевойскового командного училища.

Затем по центральной улице Донецка прошла колонна «Бессмертного полка», в котором приняли участие тысячи жителей республики. Во главе шествия шёл глава Республики Денис Пушилин.