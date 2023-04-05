Отступая, ВСУ манипулируют с датами видео из Артемовска

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В Артемовске, за освобождение которого идут бои, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, продолжается продвижение российских подразделений.

Эту ситуацию подтверждают военно-аналитические источники как с украинской, так и с российской стороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«На севере Бахмута штурмовики ЧВК «Вагнер» полностью освободили промзону АЗОМ и заняли железнодорожную станцию «Бахмут-1». Центр города полностью подконтролен российским силам, продолжается продвижение на запад: российские подразделения закрепились в районе улицы Александра Сибирцева и приблизились к стадиону «Авангард». На юге города идут бои в районе улиц Чайковского и Корсунского, где ранее был широко известный памятник самолету МиГ-17, взорванный ВСУ», – пишет в своей сводке по итогам вчерашнего дня телеграм-канал «Рыбарь».

Эту информацию сегодня ночью подтвердил украинский военный паблик Deep State.

«Бахмутский отрезок – враг взял под контроль АЗОМ и кварталы между заводом и центральной площадью. Неизвестной остается ситуация у СК «Металлург» и аграрного лицея. Также неизвестна ситуация по улице Бахмутская», – отмечается в сводке с украинской стороны.

Признается, что ситуация в городе остается тяжелой для ВСУ.

«Враг постепенно продвигается к западу в сторону железной дороги. Ситуация в городе с задержкой. Успехи врага являются результатом последних дней, а не последних суток. Бои идут за каждый квартал. Что-то удается отражать, но в общей картине такие действия останавливают продвижение врага, но не продуцируют собственное. Примечательно, что наши часто выкладывают видео уже когда позиции потеряны. Это правильно с точки зрения безопасности, но с другой стороны непонятно для чего добавлять дату и преподносить как сегодняшнее», – обращает внимание Deep State на манипуляции со стороны ВСУ.

При этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел специальный формат военного совещания.

«Генерал Сырский [доложил] – по Бахмуту, Главком, руководитель ГУР – по общей военной ситуации. Министерство обороны – по поставкам боеприпасов и всего прочего по потребностям наших защитников. Решения уже выполняются», – заявил Зеленский в своем видеообращении.

Карта продвижения российских сил в Артемовске, опубликованная военкором Александром Симоновым и показывающая, что все админздания в городе перешли под контроль российских сил.

Впрочем, главком Сухопутных войск Украины Александр Сырский пытается доказать, что для ВСУ в Артемовске все складывается хорошо.

«Встретился с солдатами и командирами, разрушившими миф о непобедимости «вагнеровцев» и российских десантников. Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута», – заявил Сырский.

В свою очередь антироссийский пропагандистский телеканал «1+1» побывал в одном из стабилизационных медпунктов 93-й бригады ВСУ, считающейся одним из наиболее боеспособных украинских подразделений, куда везут раненых под Артемовском.

Указывается, что лишь на этот пункт везут ежедневно до 100 раненых. Практически каждый ВСУшник рассказывает, что получил уже не первую контузию.

«Хруст костей, когда ты снимаешь ботинки с бойца, а у него перебиты ноги. Казалось, я видел все, но этот звук запомнился», – ужасается украинский хирург.

Отмечается, что операционные столы едва только успевают перестелить, как появляются новые пациенты.

«За два часа, пока были съемки в стабилизационном пункте, сюда привозят три десятка раненых», – уточняет «1+1».