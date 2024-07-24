Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В населенных пунктах Донбасса, откуда отступают ВСУ, действуют отряды псевдо-волонтеров «Белые ангелы», занимающиеся похищением детей у местных жителей, отказавшихся эвакуироваться и ждущих прихода российской армии.

Об этом рассказал Юрий Мухин, беженец из-под Дзержинска (Торецк) , где сейчас идут ожесточённые бои.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Боялись этих «Белых ангелов»… Когда пришёл приказ о насильственной эвакуации детей, давали родителям полчаса на сборы и увозили вглубь Украины. После этого: «Вы нарушили закон, вы детей прячете», – приезжают, лишают родительских прав. Естественно, родителей отдельно. Отец молодой? В окопы, мать – в тюрьму. А детей…В лучшем случае их кто-то усыновит, удочерит, это хорошо, их потом найдут. А если на органы?».

Местные жители прятали детей, приходилось скрывать даже игрушки, чтобы ВСУшники не навели охотников за органами.

«Машины мотались по деревне. Были случаи, что мамочка вышла с грудным ребёнком, а он заплакал в коляске, а они проезжали. Игрушку увидали – значит, дети тут. Во дворах чтобы не было игрушек, ничего детского».

Беженец уточнил: в зоне боевых действий остаётся множество детей.

«Сейчас освободите, с Новгородского сколько будет ещё людей, детей выводить. Там и по два годика есть, и по три. Солдаты на руках будут нести. Дай Бог, чтобы живые».

Он сообщил о преступлениях ВСУ в «Нью-Йорке».

«В Новгородском семью убили – укропы в подвал кинули гранату. Полтора годика ребёнку, погиб. И молодая мать, и отец молодой. Они просто не открыли двери, и они в отдушину кинули гранату, и ушли. И не одну так кинули. Они так поступают: «вы – ждуны, вы Русский мир» ждёте», – вспоминал мужчина.