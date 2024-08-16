Отступающие под Покровском ВСУшники обижены: О нас забыли. Все внимание Курску

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Украинские солдаты, непосредственно принимающие участие в боевых действиях на Покровском (Красноармейском) направлении, где ВС РФ успешно проламывают оборону ВСУ, жалуются, что о них забыли.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила украинская военная пропагандистка Юлия Кириенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буквально вчера я общалась с парнями с Покровского направления, так командиры понимают, для чего это делается, нам это нужно, еще один фронт нам нужен. А солдаты, которые непосредственно принимают участие в боях, они обижаются на то, что вы обращаете больше внимания на Курское направление, а у нас тут льется кровь. И действительно она льется», – сказала пропагандистка.

«На Часов Яре такая же история. Хоть там и оттянули войска, и командиры говорят, что немного легче стало, но все равно большинство тех, кто анализируют ситуацию, понимают, что это нормально, что сейчас все внимание приковано к Курску, потому что это что-то новое, там есть победы, что там есть какие-то достижения, продвижения», – заявила Кириенко.