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Украинские войска понимают, что не смогут удержать города Донбасса, медленно отступают, уничтожая за собой всё, что только возможно.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конец Бахмута близок. Единственное, что мне не понравилось – от Соледара вообще ничего не осталось. Можно сравнить с Дрезденом, потому что там много домов, интересная дореволюционная застройка, и после войны по немецким проектам строили дома. Принято считать, что строили военнопленные, но в большинстве это трофейные немецкие проекты. А сейчас там одни стены остались. И жителей нет вообще ни одного в городе. Нечего им там делать – нет ни воды, ни света, ничего», – сказал Стешин.

Военкор добавил, что бандеровцы не собираются оставлять после себя ничего.

«Такая же судьба ждёт Бахмут. Украина не может забрать эти города, поэтому оставит от них одни стены и руины, которые только бульдозером разровнять», – подытожил он.