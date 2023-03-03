Отступающие ВСУ оставляют от Донбасса одни руины – Стешин
Украинские войска понимают, что не смогут удержать города Донбасса, медленно отступают, уничтожая за собой всё, что только возможно.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Конец Бахмута близок. Единственное, что мне не понравилось – от Соледара вообще ничего не осталось. Можно сравнить с Дрезденом, потому что там много домов, интересная дореволюционная застройка, и после войны по немецким проектам строили дома. Принято считать, что строили военнопленные, но в большинстве это трофейные немецкие проекты.
А сейчас там одни стены остались. И жителей нет вообще ни одного в городе. Нечего им там делать – нет ни воды, ни света, ничего», – сказал Стешин.
Военкор добавил, что бандеровцы не собираются оставлять после себя ничего.
«Такая же судьба ждёт Бахмут. Украина не может забрать эти города, поэтому оставит от них одни стены и руины, которые только бульдозером разровнять», – подытожил он.
Спасибо!
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