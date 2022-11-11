«Отступление – это чистая политика. Херсон – идеальная крепость» – российский журналист

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Новости Украины

Выход России их Херсона имеет исключительно политический подтекст, поскольку по всем данным Украина уже не готовилась к большому сражению на этом плацдарме, так как попросту не имела для этого ни средств, ни личного состава.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил редактор отдела политики, заместитель главного редактора российского журнала «Эксперт» Пётр Скоробогатый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я говорил, что никакой большой битвы за Херсон не будет, потому что я просто не вижу никаких предпосылок для нее. И главное, что на фронтах нет никаких признаков того, что украинцы готовятся к такой большой битве. Собственно говоря, вот и сейчас в начале этой недели до объявления выхода (из Херсона – ред.) не было никаких признаков подготовки Украины к большой кампании. Наоборот, у них с точки зрения именно большой битвы за Херсон, не хватало очень большой номенклатуры вооружений и личного состава. Не готовилась там группировка для атаки на Херсон. Поэтому аргумент о том, что мы избежали больших жертв, потому что была бы точно большая битва за Херсон – не принимается. Военный аспект не принимается», – утверждает Скоробогатый.

Он считает, что Херсон был идеальным плацдармом, чтобы контролировать возможность наступлений противника и попросту изматывать украинскую группировку.

«Если бы Россия ставила задачу нанести неприемлемый ущерб украинской группировке, украинской армии – то удержание херсонского плацдарма для этого идеальное место. Даже сложно придумать какой-то другое направление, где так бы для России хорошо складывалась ситуация – в том смысле, что можно было долго изматывать Украину в арьергардных боях, то есть – на подступах к Херсону. Там все хорошо держалось, там все хорошо обстреливалось, не нужно было вести гигантское количество оружия через переправу, потому что – можно было бы контролировать это наступление со своего берега. Я говорил про крепость Волчанск, прекрасно можно было сделать сильнейшую крепость Херсон, натащить туда снабжения, оружия, мирных жителей – нет, всех вывезли. Что называется, воюй – не хочу», – рассуждал он.

«В этом смысле мы понимаем, что не это было главной задачей России. Было принято не военное решение. Было принято политическое решение по другим соображениям», – заключил журналист.