«Отступление – это чистая политика. Херсон – идеальная крепость» – российский журналист

11.11.2022  21:32 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 2552
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

Выход России их Херсона имеет исключительно политический подтекст, поскольку по всем данным Украина уже не готовилась к большому сражению на этом плацдарме, так как попросту не имела для этого ни средств, ни личного состава.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил редактор отдела политики, заместитель главного редактора российского журнала «Эксперт» Пётр Скоробогатый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Выход России их Херсона имеет исключительно политический подтекст, поскольку по всем данным Украина уже...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Я говорил, что никакой большой битвы за Херсон не будет, потому что я просто не вижу никаких предпосылок для нее. И главное, что на фронтах нет никаких признаков того, что украинцы готовятся к такой большой битве. Собственно говоря, вот и сейчас в начале этой недели до объявления выхода (из Херсона – ред.) не было никаких признаков подготовки Украины к большой кампании. Наоборот, у них с точки зрения именно большой битвы за Херсон, не хватало очень большой номенклатуры вооружений и личного состава.

Не готовилась там группировка для атаки на Херсон. Поэтому аргумент о том, что мы избежали больших жертв, потому что была бы точно большая битва за Херсон – не принимается. Военный аспект не принимается», – утверждает Скоробогатый.

Он считает, что Херсон был идеальным плацдармом, чтобы контролировать возможность наступлений противника и попросту изматывать украинскую группировку.

«Если бы Россия ставила задачу нанести неприемлемый ущерб украинской группировке, украинской армии – то удержание херсонского плацдарма для этого идеальное место. Даже сложно придумать какой-то другое направление, где так бы для России хорошо складывалась ситуация – в том смысле, что можно было долго изматывать Украину в арьергардных боях, то есть – на подступах к Херсону.

Там все хорошо держалось, там все хорошо обстреливалось, не нужно было вести гигантское количество оружия через переправу, потому что – можно было бы контролировать это наступление со своего берега.

Я говорил про крепость Волчанск, прекрасно можно было сделать сильнейшую крепость Херсон, натащить туда снабжения, оружия, мирных жителей – нет, всех вывезли. Что называется, воюй – не хочу», – рассуждал он.

«В этом смысле мы понимаем, что не это было главной задачей России. Было принято не военное решение. Было принято политическое решение по другим соображениям», – заключил журналист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть