Отступление из Харьковской области сулит «страшные потери», – военкор Дубовой

Отступление российских из Харьковской области сулит новые жертвы в ходе операции по освобождению Славянска – города, откуда началась Русская весна на Донбассе.

Об этом пишет в своем блоге донецкий военкор Геннадий Дубовой.

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«Что значит для ДНР потеря стратегического плацдарма в Изюме? Невозможность окружения Славянско-Краматорской агломерации и необходимость штурмовать её «в лоб», со страшными потерями и без гарантии (укрепления там столь же мощные как в Авдеевке) успеха в обозримом будущем. Это в военном плане.

А в гражданском – это значит, что Донецк по-прежнему будет оставаться без воды, то есть в осенне-зимний период без отопления. Договориться с Киевом о восстановлении водоснабжения вряд ли получится, поскольку в этом случае требования противник выдвинет неприемлемые.

Что делать? Отказаться от статуса «СВО», резко в кратчайшие сроки нарастить численность наших войск и начать наконец-то воевать во всю мощь – уничтожать «центры принятия решений», ж/д узлы, мосты, ЛЭП и другие объекты военной и гражданской инфраструктуры.

Что значит и чем грозит затягивание войны в целом для России – все уже понимают…», – написал Дубовой.