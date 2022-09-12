Отступление из Харьковской области сулит «страшные потери», – военкор Дубовой

12.09.2022  14:56 (Мск), Донецк
Михаил Рябов.  
Просмотров: 1478
 
Война, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
Новости Украины

Отступление российских из Харьковской области сулит новые жертвы в ходе операции по освобождению Славянска – города, откуда началась Русская весна на Донбассе.

Об этом пишет в своем блоге донецкий военкор Геннадий Дубовой.

Отступление российских из Харьковской области сулит новые жертвы в ходе операции по освобождению Славянска...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Что значит для ДНР потеря стратегического плацдарма в Изюме? Невозможность окружения Славянско-Краматорской агломерации и необходимость штурмовать её «в лоб», со страшными потерями и без гарантии (укрепления там столь же мощные как в Авдеевке) успеха в обозримом будущем. Это в военном плане.

А в гражданском – это значит, что Донецк по-прежнему будет оставаться без воды, то есть в осенне-зимний период без отопления. Договориться с Киевом о восстановлении водоснабжения вряд ли получится, поскольку в этом случае требования противник выдвинет неприемлемые.

Что делать? Отказаться от статуса «СВО», резко в кратчайшие сроки нарастить численность наших войск и начать наконец-то воевать во всю мощь – уничтожать «центры принятия решений», ж/д узлы, мосты, ЛЭП и другие объекты военной и гражданской инфраструктуры.

Что значит и чем грозит затягивание войны в целом для России – все уже понимают…», – написал Дубовой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть