Отступление из Херсона до сих пор больно аукается поверившим России местным жителям

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В Херсоне репрессирован местный житель, который после вхождения области в состав России поступил на службы в силовые структуры РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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Служба безопасности задержала в Херсоне еще одного коллаборанта, помогавшего рашистам проводить массовые репрессии против местных жителей во время оккупации города.

Отмечается, что задержанным является житель областного центра, который «добровольно пошел на сотрудничество» с российскими властями.

«Подписав «присягу гражданина России», его назначили «младшим инспектором» в местной тюрьме под названием «изолятор №1», – говорится в сообщении.

В СБУ уверяют, что задержанный якобы «участвовал в пытках» и «угрожал убийством» заключенным – сторонникам киевского режима.

«После освобождения Херсона злоумышленник пытался «залечь на дно» и тем самым избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали», – информирует украинская спецслужба.