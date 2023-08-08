Отступление из Херсона до сих пор больно аукается поверившим России местным жителям

Игорь Шкапа.  
08.08.2023 15:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические репрессии, Россия, СБУ, Украина, Херсон


В Херсоне репрессирован местный житель, который после вхождения области в состав России поступил на службы в силовые структуры РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

В Херсоне репрессирован местный житель, который после вхождения области в состав России поступил на...

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Служба безопасности задержала в Херсоне еще одного коллаборанта, помогавшего рашистам проводить массовые репрессии против местных жителей во время оккупации города.

Отмечается, что задержанным является житель областного центра, который «добровольно пошел на сотрудничество» с российскими властями.

«Подписав «присягу гражданина России», его назначили «младшим инспектором» в местной тюрьме под названием «изолятор №1», – говорится в сообщении.

В СБУ уверяют, что задержанный якобы «участвовал в пытках» и «угрожал убийством» заключенным – сторонникам киевского режима.

«После освобождения Херсона злоумышленник пытался «залечь на дно» и тем самым избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали», – информирует украинская спецслужба.

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