Отступление из Херсона не вызвало сценарий, на который рассчитывал Запад

Территории, оставленные российской армией в ходе СВО, позволили повесить на умирающую украинскую экономику тяжкий груз.

Об этом в эфире интернет-канала «Politwera» заявила российский политический обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«При желании даже военным путём, даже при тех ограниченных силах, которые были до мобилизации, возможно было удержать некоторые территории, откуда мы отошли.

Но зачем нам кормить население, особенно если там достаточно большое количество, как минимум, «ждунов», зачем нам это сейчас? Пусть их пока кормит снова Украина. А там посмотрим.

То, что мы взяли этот кусочек, он оказался, с одной стороны, стратегически болезненным для Украины, потому что мы лишили их львиной части экономики. С другой, это минимальная нагрузка для России. Чисто финансово. Этот фактор играет очень важную роль», – сказала Алкснис.