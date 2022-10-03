Отступление российской армии: Вместо денацификации – торжество нацистов

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Новости Украины

Продолжающееся отступление российской армии вслед за Харьковской областью уже на Донбассе дарит новые и новые козыри украинской пропаганде, которая весьма пренебрежительно оценивает боевые качества ВС РФ. Вместо денацификации на Украине растёт уверенность в скорой военной победе и торжестве нацистского режима.

В эфире львовского телеканала NTA полковник запаса ВСУ Виктор Кевлюк заявил, что перелом в пользу России на фронте уже невозможен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что нам кто-то из военного руководства ВС РФ покажет что-то радикально новое, что удивит Генштаб ВСУ. События последнего времени показывают, что российское командование, прежде всего, тактически не научено действовать инициативно. В любых вопросах они пытаются спрашивать разрешения у старшего командира, поскольку инициатива у них, как было в советские времена, так и сейчас, наказуема. Взять на себя ответственность, быть настоящим лидером – все эти составляющие на сегодня остаются за рамкой российской военной парадигмы. Поэтому, с той стороны нас никто не удивит», – сказал Кевлюк.

По его словам, такими темпами российская группировка на Донбассе рискует не только оказаться без снабжения, но и пропустить мощный удар во фланг.

«Потеря Лимана означает, что задание с овладением Донецкой областью провалено полностью. Под вопросом поставлено существование российской группировки на территориях Луганщины. Поскольку ВСУ продвинулись в направлении Сватово, а это логистическая магистраль, которая обеспечивает снабжение российской группировки в Луганской и Донецкой области через территорию Белгородской области. Таким образом, совместные действия наших войск на Харьковщине и в районе Лимана ставят под большой вопрос дальнейшие планы РФ на Луганщине конкретно. Правый фланг противника лишился, во-первых, остаться без снабжения, а во-вторых, под угрозой мощного удара во фланг. Поэтому, я думаю, что они, если читали книжку по военному искусству, должны принимать меры и строить новый рубеж обороны», – сказал украинский эксперт.

Тем временем, военкор Семен Пегов готовит аудиторию к дальнейшему отступлению на Донбассе.

«Украинские войска, скорее всего, пойдут на Кременную. После взятия Торского все варианты для этого есть. Путь по трассе без необходимости залазить в лесной массив. Если уж по-честному, то гипотетическая потеря союзными силами Кременной, на данном участке вовсе не хороша, но для них не критична. Есть водная преграда в виде Красной реки. А за ней крупный лесной массив, который создаст проблемы наступающей стороне. Но есть угроза для союзных сил со стороны Белогоровки. Правда, там Северский Донец. И его ВСУ не форсировали. На этом участке по ним бьёт артиллерия», – сообщает канал военкора WarGonzo.