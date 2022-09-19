Отступление русских под Харьковом может оказаться ловушкой, – НАТОвец предупредил украинцев

19.09.2022  08:49 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, НАТО, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Все, что произошло на Харьковщине с отступлением ВС РФ, может оказаться разыгранным спектаклем.

Об этом на You-Tube канале «Politeka» заявил капитан первого ранга США в отставке, бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все, что произошло на Харьковщине с отступлением ВС РФ, может оказаться разыгранным спектаклем. Об...

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«Сейчас у всех такая эйфория, что вот мы перешли, мы разбили российские войска, и они бегут. Такое опьянение идёт. Всё эксперты, со всех каналов об этом вещают. Но я хочу предупредить, что враг силён, враг коварен. Ещё рано радоваться.

Видимо, не дешёвой ценой выиграна битва. Это прекрасно, я сам радуюсь этому. Но я понимаю, как война может изменить. Как виктория может тебе изменить моментально и перевернуться в другую сторону.

Вот сейчас переворот в Кремле, они говорят. Откуда они знают, что против Путина идёт целая волна? Это всё может быть обманом. Это всё может быть разыгранным спектаклем, чтобы опьянить.

Ненависть к Путину настолько затмила людям головы, что они перестали понимать элементарные вещи», – отчитал Табах украинцев, одурманивших самих себя русофобской пропагандой.

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