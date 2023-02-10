Отступление ВСУ из Артемовска пройдет по соледарскому сценарию

Потеря Артемовска будет большим ударом для ВСУ, поскольку сам президент Зеленский сделал из него символ украинской стойкости. По этой причине город до сих пор удерживается ВСУ, хотя количество жертв зашкаливает.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил военный обозреватель и блогер-миллионник Юрий Подоляка , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во многом Артемовск удерживается потому же, почему Гитлер не хотел уходить из Сталинграда – это был символ, он сам его создал, и Зеленский создал из Артёмовска символ. Для современной войны, и тогда это тоже было очень важно, потому что надломленный дух он стоит очень дорогого, когда солдат не воодушевлён, когда солдат понимает, что впереди только поражение, он уже так и воюет. А если солдат воодушевлён, и он видит, что в конечном итоге будет победа, он воюет совершенно иначе, – отметил Подоляка. – Вот саксонцы никогда не могли понять этой простой истины, что боевой дух – это не просто, боевой дух очень важен, и количество солдат – это, конечно, важно. Но боевой дух не менее важен, и сделав ставку на то, что вот есть крепость Артёмовск, при этом они уже потеряли первую – Соледар. И Артёмовск теперь на очереди. Они понимают, что украинское общество, украинская армия после этого надломится, она уже надломлена, а будет ещё сильнее. И даже если соберут несколько сотен тысяч человек, эти солдаты будут совершенно не тем, чем они могли бы быть в случае, если бы удалось, например, отбить российское наступление на тот же Артёмовск». Именно по этой причине Артёмовск нужно освободить. Заодно лишить противника резерва и возможности формировать ударный кулак на запорожском направлении и в районе Кременной».

По словам эксперта, у ВСУ есть резервы, которые придерживаются, чтобы парировать российское наступление.

«Потому что противник предполагает, что оно должно начаться именно здесь. И для этого, естественно, всегда заранее концентрируются резервы, – пояснил обозреватель. – В районе Артёмовска может образоваться что-то наподобие котла, но небольшого. Потому что сейчас в целом противник, бросив туда резервы, удерживая город как бы пятится, но не быстро. Поэтому вывести основную группировку из Артёмовска не смогут. Единственное, что они оставят – это как в Соледаре арьергарды, которые должны прикрывать отходы основных сил. Ну в данном случае там речь идёт об одной-двух тысячах человек. Все остальные силы, если будет отдан приказ, в принципе смогут покинуть город».