«Отсутствие бдительности»: Украинская ДРГ убила подполковника ФСБ, расстреляв машину пограничников

Михаил Рябов.  
10.11.2023 12:42
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Происшествия, Россия, Украина


Неизвестные днем в четверг обстреляли машину российских пограничников в Брянской области, от полученных ран погиб подполковник ФСБ. Инцидент произошел в селе Улица, которое расположено прямо рядом с границей.

Ответственность за убийство взяли курируемые бежавшим на Украину экс-депутатом Госдумы Ильёй Пономаревым бандеровские коллаборационисты из «Русского добровольческого корпуса». На опубликованных снимках видно, что удар по машине был осуществлен выстрел из гранатомета, затем огонь был открыт из стрелкового оружия.

Неизвестные днем в четверг обстреляли машину российских пограничников в Брянской области, от полученных ран...

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«Деревня Улица, где расстреляли русских пограничников украинские диверсанты, стоит прямо на границе России и Украины. Для открытия огня даже не надо заходить на территорию РФ.

Ставь на украинской стороне РПК под стрехой, да жди, когда появится русский наряд на уазике. Как в тире.

Удивительно, что наши ездят там и даже не предохраняются.  Самоуспокоенность, беспечность и отсутствие бдительности. Это ещё штандартенфюрер Штирлиц отмечал на границе рейха со Швейцарией», – комментирует инцидент обозреватель Александр Зимовский в своем блоге.

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