«Отсутствие бдительности»: Украинская ДРГ убила подполковника ФСБ, расстреляв машину пограничников

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Неизвестные днем в четверг обстреляли машину российских пограничников в Брянской области, от полученных ран погиб подполковник ФСБ. Инцидент произошел в селе Улица, которое расположено прямо рядом с границей.

Ответственность за убийство взяли курируемые бежавшим на Украину экс-депутатом Госдумы Ильёй Пономаревым бандеровские коллаборационисты из «Русского добровольческого корпуса». На опубликованных снимках видно, что удар по машине был осуществлен выстрел из гранатомета, затем огонь был открыт из стрелкового оружия.

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«Деревня Улица, где расстреляли русских пограничников украинские диверсанты, стоит прямо на границе России и Украины. Для открытия огня даже не надо заходить на территорию РФ. Ставь на украинской стороне РПК под стрехой, да жди, когда появится русский наряд на уазике. Как в тире. Удивительно, что наши ездят там и даже не предохраняются. Самоуспокоенность, беспечность и отсутствие бдительности. Это ещё штандартенфюрер Штирлиц отмечал на границе рейха со Швейцарией», – комментирует инцидент обозреватель Александр Зимовский в своем блоге.