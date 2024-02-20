Отсутствие оружия будем компенсировать жизнями солдат – Бортник

Вадим Москаленко.  
20.02.2024 08:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Задержки военной помощи от стран НАТО приводят к тому, что ВСУ теряют самые боеспособные подразделения в попытках удержать позиции.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Задержки военной помощи от стран НАТО приводят к тому, что ВСУ теряют самые боеспособные...

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«Каждый месяц отсутствия помощи, даже если фронт не меняется, означает, что намного больше подготовленных украинских солдат погибло. Мы вынуждены солдатами прикрывать бреши в обороне, когда не хватает снарядов.

И это означает, что даже когда мы получим эту военную помощь, потери ВСУ могут быть таковыми, что в целом боеспособность вооружённых сил снизится», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что компенсировать нехватку современного оружия будут с помощью ужесточения мобилизации.

«Я ожидаю, что на протяжении конца марта – апреля на Украине будет принят закон о мобилизации, и она станет максимально интенсивной. Всех наших мужчин загонят в электронные кабинеты, без которых невозможно получить социальные услуги. И нас ожидает виток мобилизации», – подытожил эксперт.

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