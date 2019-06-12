Отсутствие силового ресурса делает бессмысленными все электоральные победы Зеленского

12.06.2019, Москва, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский должен «сломать систему» и взять власть в свои руки.

Если он не проявит решительность и будет играть по правилам, написанным Майданом и националистами, он никогда не станет полноценным главой государства.

Об этом в своем блоге пишет советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Простой пример. Если Зеленский отдаст приказ арестовать того командира на линии разграничения, который отдал команду обстрелять мечеть в Донецке, что будет? А ничего. Этого командира просто некому будет арестовать. У Зеленского нет никакого, от слова совсем, силового ресурса.

Ни одно силовое ведомство ему не подчиняется, а нацики выступают скорее против него. Я не исключаю, что сейчас Зеленский торгуется с Аваковым, чтобы тот предоставил ему силовой ресурс полицейского спецназа. Возможно, именно поэтому столько людей Авакова оказались в списке партии «Слуга народа».

В результате, если Зеленскому не удастся заполучить себе силовой ресурс, он окажется перед простым выбором: либо вести себя по правилам, которые написаны постмайданным режимом, либо выходить за пределы правового поля и брать власть в свои руки волевым путём.

Вот это будет тот «нокаут системе», о котором говорит Зеленский», – пишет Казаков.

По его словам, в случае, если Конституционный суд сочтет незаконным решение президента провести досрочные парламентские выборы, Зеленский должен ввести военное положение, что позволит ему перейти к прямому управлению государством.

«Тогда будет возможность опереться хотя бы на ту часть армии, которая не хочет воевать. А такая часть есть! Я уверен, что народ Украины поддержит такое решение Зеленского. Россия точно промолчит (скорее благосклонно, чем осуждающе), а Запад? Тут надо работать.

Но если Запад поставить перед фактом, то с ним будет, чем торговаться. Дело в том, что нам нужна другая Украина, чтобы начать распутывать тот узел, который завязали бандеровцы и неонацисты. Не исключено, что Украина Зеленского тоже будет недоговороспособной.

Но у неё есть шанс, а с прежним режимом шансов нет ни у кого – мы медленно, но неуклонно будем идти к большой войне», – заключил эксперт.