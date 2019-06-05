Отсутствие «вражеской» российской нефти скажется на простых украинцах

05.06.2019, Киев, Игорь Петров

Цены на нефтепродукты на украинском рынке начали расти еще до ограничения поставок нефтепродуктов из России, а теперь этот рост ускорится.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива»

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«Повышение цен на нефтепродукты происходит с апреля, оно началось по другим причинам, но сейчас, в связи с ограничением поставок российской стороной, оно ускорилось.

Это коснулось дизельного топлива и сжиженного газа. На бензине ограничения пока не сказались, но еще скажутся.

В итоге пострадает конечный потребитель. Повышение цен на топливо ударит по всем товарам, что приведет к повышению вообще всех цен где-то к середине лета.

Думаю, кроме повышения цен, потребители столкнутся также с нехваткой отдельных нефтепродуктов.

Правительство Украины никак не реагирует на происходящее. Поскольку это правительство собирается уходить, то оно не предпринимает никаких действий даже на уровне риторики.

Все сидят и ждут, как все устаканится само собой. А само собой это может быть только через повышение цен и кризис.

Есть предложения закупать нефтепродукты из других стран и это возможно, но поскольку это означает более сложную логистику, то все равно означает повышение цен. А повышение цен – это падение уровня жизни людей», – заключил Рудяков.