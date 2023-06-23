Оттенки молдавской русофобии
Главный русофоб Молдовы депутат парламента от правящей партии Оазу Нантой остался сидеть, когда его коллеги почтили память павших 22 июня.
Предложение объявить минуту молчания поступило от депутата-коммуниста, но его приняло прозападное большинство. Встали даже присутствующие в зале румынские сенаторы.
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Правда, после минуты молчания сторонники президента Майи Санду выступили с заявлениями в поддержку Украины против «агрессии России» и заявили, что Вторая мировая война «началась с нападения на Польшу Германии и СССР». Но все это смотрелось вполне «невинно» по сравнению с демаршем Нантоя.
«Великая Отечественная война – часть Второй мировой войны. Поэтому в этой войне жертвы были и до 22 июня, какое мы имеем к этому отношение?», – объяснил Нантой свое вызывающее поведение журналистам.
Когда журналисты напомнили ему, что 22 июня фашистская Германия напала на СССР, в состав которого входила Молдавия, Нантой разозлился и обозвал их пропагандистами.
Вообще молдавский парламент готовится отменять празднование Дня Победы 9 мая, но 22 июня депутаты сделать это не решились – уж очень бы символично получилось бы. 65% жителей Молдовы выступают против таких перемен. Даже фермеры, бастующие в эти дни на тракторах в Кишиневе, поинтересовались у спикера парламента Игоря Гросу, почему вопрос о Дне Победы поднимается именно сейчас.
«Сталин, убийца и тиран, вместе с другим тираном, Гитлером, начал войну. И постепенно мы дошли до Украины, когда «внук» Сталина — Путин развязал чудовищное зверство в Украине, рядом с нами. Эти чувствительные темы обязательно будут в повестке дня. И да, мы должны каждый день говорить, что Путин — военный преступник, а Россия — государство-агрессор», — как-то невпопад ответил Гросу.
Фермеры требуют от правительства запретить импорт зерна с Украины или выплатить им компенсации за заниженные цены. Гросу успокоил аграриев, назвав настоящего виновника их бед.
«Проблемы молдавских аграриев вызваны Путиным и Российской Федерацией, развязавшей войну в Украине. Если бы не война, украинские аграрии экспортировали бы свое зерно через черноморские порты, а не через Молдову. Соответственно, Республика Молдова не была бы наводнена дешевыми украинскими крупами, в которых к тому же полно нитратов», – сказал Гросу.
Русофобия спикера приняла самые неожиданные формы, когда журналистка попыталась задать ему вопрос и обратилась: «Игорь Иванович».
«Ивановичи – в Сибири», – рявкнул в ответ Гросу.
Дело в то, что в молдавских паспортах имена указываются без отчества – на румынский манер.
«У власти в Молдавии сейчас люди, которые считают величайшим евроинтегратором Молдовы фашистского диктатора Румынии Антонеску. Эти люди, конечно, не считают 22 июня катастрофой, а 9 мая – победой. Они очень хотели бы примирения с фашистами. И скорбят из-за их поражения», – написал в своем тг-канале российский политолог Александр Носович.
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