16.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Приднестровье, Россия
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Отважится ли молдавский МИД отчитать американского и британского послов, как российского


Демарш молдавского МИДа, который посмел поставить на вид послу РФ в Кишиневе Олегу Васнецову его участие в официальном мероприятии в Тирасполе, вызвал недоумение у приднестровских дипломатов.

Замминистра иностранных дел ПМР Александр Стецюк напомнил в эфире телеканала ТСВ, что российские послы всегда принимали участие в различных мероприятиях Приднестровья и делали гораздо более жесткие заявления, чем Васнецов.

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Кроме того, в текущем и прошлом году Приднестровье посещали высокопоставленные дипломаты из других стран. В частности – несколько раз посол США в Молдове Дерек Хоган, и на этой неделе – посол Великобритании Стивен Фишер.

«Мне сложно объяснить, как такое вообще можно было допустить со стороны так называемого пророссийского руководства Молдовы, которое не нашло в себе силы вызывать каких-то других послов, которые участвуют в мероприятиях в Тирасполе», – сказал Стецюк.

Напомним, послу России в Молдове Олегу Васнецову рекомендовали не принимать участие в мероприятиях политического характера, проводимых в Приднестровье. Позицию озвучил госсекретарь МИД Молдовы Думитру Солокан на встрече с дипломатом.

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