Отважные чехи планировали акцию против бандитской республики

08.09.2019, Москва, Елена Острякова

Группа чешских болельщиков планировала запустить беспилотник с баннером «Косово – это Сербия» во время футбольного матча Косово-Чехия, который состоялся в Приштине в субботу.

Об этом сообщает британская газета «Гардиан», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Чешская футбольная ассоциация заявила, что шесть мужчин и две женщины были арестованы недалеко от косовской столицы Приштины. Местная полиция изъяла беспилотник, сербский флаг и баннер с надписью «Косово-это Сербия», а также фейерверк и нож», – говорится в статье.

МИД Чехии сообщил, что все восемь человек, один из которых также имеет сербское гражданство, были освобождены рано утром в субботу. Чехия проиграла команде из Косово 2-1.

В октябре 2014 года отборочный матч Евро-2016 между Сербией и Албанией в Белграде был отменен после того, как над полем пролетел беспилотник с флагом «Великой Албании», вызвав массовую драку между игроками.