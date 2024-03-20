Отвечая Франции, Китай заявит о поддержке России – Арестович

Анатолий Лапин.  
20.03.2024 13:17
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Китай, Политика, Россия, Украина, Франция


Китай может заявить об открытой помощи России в ответ на заявления, звучащие со стороны Франции и других стран Запада о возможной отправке войск на Украину.

Об этом в эфире интернет-блога «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай может заявить об открытой помощи России в ответ на заявления, звучащие со стороны...

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По мнению Арестовича, радоваться тому, что вслед за заявлениями европейских «ястребов» придет «перемога», преждевременно.

«По поводу Китая, надо смотреть инициативу, что будет по линии Россия-Иран, Россия-Китай, Россия-Северная Корея. Еще будет визит Путина в Северную Корею запланированный, не забывайте. Так что не надо думать, что раз Европа подняла знамя и сказала «Мы не боимся и готовы», то это значит, что война выиграна.

Нет, сейчас будет ход с их стороны, надо смотреть. Может быть, Китай сейчас провентилирует решимость Европы, развернется и скажет: «Ну окей, раз Франция поднялась и Евросоюз, то и мы поможем Путину», – заявил Арестович.

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