«Отвернёшься – они г#ном обольют», – посол РФ об украинских политиках

28.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские политики ещё с 90-х годов себя зарекомендовали как беспринципные лицемеры, которые с легкостью нарушат данные ранее обещания.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил заслуженный артист УССР, известный на Украине композитор Владимир Быстряков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Восемьдесят процентов политиков после того, как экран погас, переходят на русский язык – это лицемерие, оно в основе. Когда-то мне ещё говорил Виктор Степанович Черномырдин, был у нас такой разговор, мы с Караченцевым были у него в гостях, когда он был послом ещё здесь.

Он говорил: «Я не могу понять этих украинских политиков, они живут с дулей в кармане. Они тебе улыбаются, ты отвернёшься, они тебе покажут дулю и го#ном готовы облить тебя с головы до ног – это ваши, украинские политики». Он говорил это ещё при Кучме, конец 90-х годов, понимаете? Вот такая вот черта», – рассказал Быстряков.