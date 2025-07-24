Отвернувшийся от России Азербайджан оказался между молотом и наковальней
Поскольку Иран не пал под ударами Израиля, переметнувшийся к Западу Азербайджан оказался отрезан от своих новых «союзников».
Об этом на канале «Союзное вече» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Иран выстоял, Израиль оказался разгромлен. Создать антироссийскую ось [Анкара-Баку-Ереван] – это не получилось. В итоге, сейчас Азербайджан оказывается в положении между молотом и наковальней. Молот – это Россия, наковальня – это Иран, а может и наоборот.
Потому что Иран предъявляет Азербайджану иски по факту того, что Азербайджан принимал участие в войне против Ирана на стороне Израиля в этой 12-дневной войне, что самолёты и беспилотники, которые там были зафиксированы на территории Ирана, они только могли работать с территории Азербайджана», – сказал Сивков.
«И Турция отрезана от Армении и Азербайджана территорией Ирана, и в этих условиях удар [по России] с южного фланга, на данном этапе пока провалился в том виде, каком они хотели. Сейчас задействован наиболее активно только Азербайджан. Он сейчас проводит пока всего лишь дипломатические и международно-правовые демарши в виде подачи актов. Но какой-то серьёзной угрозы военного характера для России он сейчас не представляет», – добавил эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: