«Ответ должен быть более жёстким» – Аксёнов о сбитом беспилотнике над Крымом

Любовь Смирнова .  
16.03.2023 20:17
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В Сакском районе силами ПВО сегодня был сбит беспилотник ВСУ.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Сакском районе силами ПВО сегодня был сбит беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава...

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«Ситуация контролируется, Крым находится под надежной защитой наших Вооруженных Сил. Это еще раз доказывает правильность выбора, сделанного нами в 2014 году. Террористическое государство воюет террористическими методами», – отметил он в своем телеграм-канале.

Накануне комментируя в эфире телеканала «Миллет» перехват российскими истребителями американского военного беспилотника над Черным морем, Аксёнов отметил, что Крым – прифронтовой регион, и к годовщине «Крымской весны» украинские провокаторы непременно подготавливали провокации.

«Геополитические решения принимает наш лидер, наш президент, и я, и другие жители России доверяем лидеру, знаем, что примет решение всегда единственно правильное и в интересах страны и людей. Поэтому у меня есть своё мнение, есть своя точка зрения, как бы действовал я, и это почти всегда более радикально, чем на сегодняшний день. Поэтому я сегодня придерживаюсь той линии, что решение принимает лидер.

Я в данном случае считаю, что ответ должен быть более жёстким, но в данном случае всё наводилось полностью с американских беспилотников. Поэтому, по сути, они воюющая сторона – и почему не так к ним относимся, понять сложно».

Только чувство личной ответственности, считает Аксёнов, и повышенное внимание поможет предотвратить диверсии.

«Нам просто надо отрабатывать новые тактики, методики, подходы, всем быть внимательней в данном случае, и провокации – это конёк американской администрации, соответственно, и украинского режима. Поэтому никто от них не откажется, будет пытаться нам гадить с любой точки зрения. Ещё раз говорю: я убеждён глубоко, что благодаря мужеству наших ребят – все будет доведено до логического завершения.

Хотелось бы, чтобы меньшей кровью, конечно, и ценой меньшего количества жизней и наших ребят, и мирных граждан Украины. Всё равно, так или иначе, страдают все. Но справедливое дело должно быть завершено, жизни наших ребят должны быть отданы не зря».

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