«Ответ на блокаду границ с ЕС» – Украина пытается повторить российский «Поворот на Восток»

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В ответ на ухудшающиеся отношения с отдельными странами ЕС, Киев решил развивать торговлю с азиатскими странами.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе обсуждения депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко устроила истерику по поводу всё улучшающихся отношений между Россией и Глобальным Югом.

«Если мы говорим об Азии, очевидно, что со странами Глобального Юга мы должны сегодня работать активнее, в том числе и потому, что, к сожалению, страна-агрессор Российская Федерация сумела перенастроить свою экономику на военные рельсы и, к сожалению, она очень удачно сегодня ищет и находит новые рынки замещения, в том числе товаров двойного назначения. Надо отметить, что, к сожалению, к санкционному режиму против Российской Федерации присоединились только страны НАТО, ЕС, G7. Но глобальный Юг, очень многие сегодня страны не присоединились к санкциям. И именно в этом контексте должна быть сосредоточена и работа наших дипломатов, и межпарламентская дипломатия», – трепалась Геращенко.

Её поддержал депутат Александр Колтунович. Он подчеркнул, что такое решение особенно актуально на фоне обострившихся отношений со странами Восточной Европы, и транспортной блокады границ.

«Вообще, страны Юго-Восточной Азии имеют самые высокие темпы экономического роста в мире, самые высокие темпы роста валового внутреннего продукта, это наиболее динамично развивающийся регион или субрегион в мире в экономическом аспекте. И поэтому экономическая углубленная интеграция с этими странами, безусловно, является актуальной. И особенно это актуально на фоне того, что мы имеем продленное эмбарго из отдельных стран ЕС на экспорт сельскохозяйственного сырья из Украины в ЕС, мы имеем транзитную блокаду трех стран. И поэтому с этой точки зрения диверсифицировать в страны Юго-Восточной Азии наши рынки сбыта – это, безусловно, правильно», – сказал Колтунович.

Остальные депутаты также поддержали коллег. В ходе голосования за документ проголосовали 270 депутатов из 224 необходимых.