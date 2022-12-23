Ответ на угрозы ВСУ: Россия начинает строительство дороги из Крыма в Ростов через новые территории

23.12.2022  17:55 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, Крым, Новороссия, Россия


Россия начинает строительство дороги из Крыма в Ростов через новые территории. Это можно считать ответом на угрозы Киева захватить сухопутный коридор на полуостров в ближайшее время, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В январе 2023 года начнется строительство трассы Симферополь – Ростов, которая будет проходить по территории Запорожской области.

Четырёхполосная автомагистраль с пропускной способностью 30 тысяч автомобилей в сутки позволит снять нагрузку с Крымского моста. Президент России Владимир Путин поддержал наш проект. Готовится проектная документация.

Это станет очередным большим этапом восстановления дорожной инфраструктуры региона.

Уже полностью построена дорога Мелитополь – Бердянск протяженностью 107 километров. На 50% выполнены работы по строительству трассы, которая соединит Мелитополь с Симферополем, работы продолжаются.

Темп взят хороший, идем к восстановлению инфраструктуры и агломерации дорог области, которые не знали ремонта десятилетиями», – сообщил губернатор Евгений Балицкий.

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Россия начинает строительство дороги из Крыма в Ростов через новые территории. Это можно считать...





По его словам, у военных есть силы не только для удержания сухопутного коридора, но и для восстановления территориальной целостности Запорожской области.


«Я верю, что мы пойдём дальше: в Запорожской области еще не все освободили, мы ждём город Запорожье и надеемся на наших военных. Сил у нас достаточно, чтобы точно спокойно удерживать первую, вторую и третью линии фронта, чтобы снять все вопросы по поводу Энергодара. Никаких атомных станций они уже не увидят», – сообщил Балицкий.

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