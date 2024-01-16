«Ответ на злодеяния сионистов»: Иран нанес ракетный удар, хуситы атаковали американский корабль

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Иран нанес ракетный удар по израильским объектам в иракском Курдистане.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил Корпус стражей иранской революции (КСИР).

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«В ответ на недавние злодеяния сионистского режима, повлекшие за собой убийства командиров гвардии и Оси сопротивления один из главных шпионских штабов Моссада в иракском Курдистане был уничтожен с помощью баллистических ракет», – заявили в КСИР.

Изначально ряд СМИ написал, что удар был нанесен по американской военной базе в Эрбиле и консульству США.

Впрочем, в США официально объявили, что американские объекты не пострадали.

«Мы отслеживали ракеты, которые ударили по северному Ираку и северной Сирии. Ни один американский персонал или объекты не были атакованы», — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

По ее словам, имела место «безрассудная и неточная серия ударов.

На данный момент подтверждена гибель считающегося связанного с Моссад курдского бизнесмена Пешрава Дзейи, владеющего компаниями Empire и Falcon Group.

«В его дом прилетело 4 ракеты. Для понимания, компания Falcon была основана в 2003 году после оккупации Ирака. Основные направления деятельности – нефть, строительство, безопасность. Получила лицензию на работу в Ираке практически сразу после свержения Саддама от оккупационной администрации. В службе безопасности работает большое кол-во бывших военных армии США. Важность фигуры подтверждает тот факт, что на нее не пожалели 4 (!) баллистических ракеты», – указывает военный обозреватель Борис Рожин.

Он считает, что таким образом «Иран показывает, что при желании, может устранить любого человека, связанного с Израилем на территории Ирака и никакая охрана не защитит, потому что просто прилетит баллистическая ракета».

Американский телеканал ABC не подтверждает атаку на консульство США в Эрбиле, но отмечает, что рядом со зданием было поражено восемь объектов.

Военкор Аббас Джума уточняет:

«По словам одного моего товарища, живущего в центре Эрбиля, удар пришелся не по действующему консульству, а по новому, которое только строится. Там было все в лесах и строительных кранах. Очевидцы говорят, что строили нечто грандиозное».

Кроме того, передает ливанский телеканал «Аль-Маядин», Иран выпустил ракеты по северо-западу Сирии по базе террористов из ИГИЛ.

Военный блогер Юрий Подоляка напоминает, что 3 января в иранском городе Керман произошел теракт, в результате которого погибло около 100 человек.

«Фактически сегодняшний удар был своеобразным ответом Ирана, который не мог ничего не сделать в ответ, чтобы не потерять лицо перед собственным населением и союзниками. Но результат при этом (по крайней мере на сейчас он так выглядит) был ровно такой, как и при мести за убийство генерала Касема Сулеймани ровно четыре года назад, когда Иран также ракетным ударом якобы отомстил США. Но при этом американские военные, которых Тегеран похоже заранее предупредил, особо не пострадали. Но вслед за этим последовала разрядка и определенные американские уступки Ирану, и конфликт таким образом был закрыт. Все стороны при этом сохранили свое лицо. Вполне возможно, что и сейчас произойдет то же самое, тем более, что Израиль ТАКЖЕ НА ДНЯХ(!!!) вдруг объявил о «следующем этапе войны в Газе» в результате которого он … начал выводить оттуда войска. Так и не окончив оккупацию этого палестинского анклава и не нанеся местному ХАМАС решительного поражения (как это было заявлено изначально главной целью военной операции в Газе). В любом случае видно, что главные стороны этого конфликта пока не спешат пересекать «красную черту» в этой разборке», – пишет Подоляка.

Примечательно, что ранее йеменские хуситы объявили, что атаковали американский корабль.

«Военно-морские силы Вооруженных сил Йемена провели военную операцию, нацеленную на американский корабль в Аденском заливе. Все американские и британские корабли, участвовавшие в агрессии против нашей страны, считаются вооруженными силами Йемена враждебными целями. Вооруженные силы Йемена подтверждают, что ответный удар на американские и британские атаки неизбежен, и что ни одно нападение в будущем не останется безнаказанным. Вооруженные силы Йемена продолжают проводить свои военные операции и выполнять решение блокировать израильское судоходство в Арабском и Красном морях до тех пор, пока агрессия не прекратится и осада палестинского народа в секторе Газа не будет снята. Вооруженные силы Йемена подтверждают продолжение торговых перевозок в Арабском и Красном морях во все пункты назначения, за исключением портов оккупированной Палестины, и что они продолжают принимать все оборонительные и наступательные меры в рамках права на защиту и противостояние американо-британской агрессии», – говорится в официальном заявлении военного командования хуситов.